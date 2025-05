Como-Inter: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Como-Inter, si gioca per la trentottesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 20.45 allo Stadio Sinigaglia di Como. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

Dove e quando si gioca Como-Inter

Stadio Sinigaglia di Como, venerdì 23 maggio ore 20.45.

I precedenti

Como e Inter si incrociano nuovamente in Serie A, rinnovando una sfida che conta 27 precedenti nella storia della competizione. Il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 18 vittorie, contro sei successi dei lariani e tre pareggi a completare il quadro. L’Inter ha un dominio recente assoluto: otto vittorie consecutive contro il Como in Serie A, con appena due reti concesse.

Come seguire Como-Inter IN DIRETTA

Como-Inter, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell'app DAZN in streaming.

Como-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

I telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Testoni-Giaccherini.

Gli indisponibili della partita

Como: Diao, Dossena, Sergi Roberto

Inter: Pavard, Zielinski

L'arbitro della partita

L'arbitro della partita valida per la giornata numero 38 di Serie A sarà Davide Massa (designazione completa).

SITUAZIONE DISCIPLINARE

DIFFIDATI

Como: Maxence Caqueret, Lucas da Cunha, Yannik Engelhardt, Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Gabriel Strefezza.

Inter: Kristjan Asllani, Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi (allenatore), Benjamin Pavard

SQUALIFICATI

Como: Goldaniga

Inter: Inzaghi (allenatore)

Conferenze stampa della vigilia

Como: «L'Inter è fortissima, ma proveremo a darle fastidio. L'obiettivo è sempre quello di giocare al meglio, fare tutto il possibile per provare a portare la partita a casa». La conferenza stampa integrale di Cesc Fabregas.

Inter: Inzaghi non ha parlato