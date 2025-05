Como-Inter, novità su Lautaro Martinez e Frattesi! Data del rientro in gruppo – Sky

Como-Inter si disputerà venerdì 23 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Sinigaglia: di seguito le novità sul fronte Lautaro Martinez e Davide Frattesi.

LA SITUAZIONE – Como–Inter chiuderà il Campionato delle due compagini. La formazione nerazzurra arriva al match con 1 punto di distacco dal Napoli capolista, con quest’ultimo che ospiterà il Cagliari allo Stadio Maradona. Per garantire la contemporaneità delle due sfide, entrambi gli incontri verranno disputati venerdì alle ore 20:45. Ciò è il frutto di una scelta, maturata nel Consiglio di Lega del 19 maggio, sulla quale pesa significativamente la posizione assunta dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, oppostosi con forza all’idea di giocare giovedì.

Como-Inter, le condizioni di Frattesi e Lautaro Martinez: una speranza

LA SPERANZA – A fare il punto sulla situazione in casa meneghina è stato l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale si è espresso in questi termini sul punto: «Allenamento terminato, ci sono notizie fresche. Lautaro Martinez e Frattesi hanno effettuato un lavoro personalizzato, per cui dovrebbero tornare in gruppo giovedì. Sia l’argentino sia l’italiano stanno bene. Nessuno vuole rischiarli, ma l’idea di fargli giocare qualche minuto contro il Como potrebbe essere praticata. Quando manca Lautaro Martinez si sente, così come Frattesi. Evidente è che, per Inzaghi, poterli riavere significherebbe tanto».