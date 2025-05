Como-Inter e Napoli-Cagliari, partite scudetto: è stato deciso il giorno!

Como-Inter e Napoli-Cagliari le due partite sul tavolo di discussione della Lega Serie A. Alla fine si è arrivati ad un giorno specifico.

ECCO QUANDO SI GIOCANO – Como-Inter e Napoli-Cagliari, partite scudetto della trentottesima e ultima giornata di Serie A, si giocheranno venerdì 23 maggio. Dopo ore di riflessioni in Consiglio, le squadre, la Lega e anche DAZN hanno trovato un accordo definitivo. Le partite del Diego Armando Maradona e del Sinigaglia si giocheranno venerdì. L’orario è quello canonico delle 20.45. Manca ancora l’ufficialità, che a breve arriverà direttamente dalla Lega. Sciolto, dunque, il nodo. Scartate anche le due prime opzioni, ossia mercoledì e giovedì. Giocando 23 maggio, bisognerà poi scegliere il giorno dell’eventuale spareggio scudetto. Si tratta di un’opzione complicata, ma ancora possibile. Sarà spareggio nel caso in cui l’Inter dovesse pareggiare a Como e il Napoli perdere in casa contro il Cagliari già salvo.

PARTITE SCUDETTO – Inter e Napoli si giocheranno lo scudetto all’ultima giornata, dunque venerdì 23 maggio. I nerazzurri ieri hanno sprecato la clamorosa occasione di presentarsi all’ultimo turno davanti al primo posto, pareggiando con la Lazio e non sfruttando il pari del Napoli al Tardini di Parma. Le due partite di venerdì decideranno lo scudetto: sarà il 21esimo per la Beneamata o il quarto per i partenopei?