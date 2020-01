Commisso apre alla cessione di Chiesa, Inter e Juventus si sfidano – TS

“Tuttosport” scrive che la Fiorentina è entrata nell’ordine di idee di cedere Chiesa. Inter e Juventus sono interessate al giocatore.

POSIZIONE PIU’ MORBIDA – Dai proclami dell’estate («Chiesa non sarà mai il mio Baggio») ai ragionamenti dell’inverno. Rocco Commisso ribadisce a inizio gennaio quanto già aveva accennato a dicembre quando, dopo il primo incontro con Enrico Chiesa, che cura gli interessi del figlio Federico, aveva di fatto aperto a una possibile cessione a giugno del giovane attaccante: «Troveremo a suo tempo la soluzione migliore per lui e per la Fiorentina». Il patron viola ha preso atto della situazione e dopo il muro contro muro dell’estate, sta aprendo sempre più a una possibile cessione del figlio d’arte, ovviamente a cifre ritenute congrue.

DUELLO INTER-JUVE – Parole ufficiali verso le quali quali la Juventus mostra grande attenzione, continuando a lavorare sull’ipotesi di portare Chiesa in maglia bianconera. Perché la strategia di Fabio Paratici è ormai chiara ed è quella di avviare un ricambio generazionale all’insegna del talento. Un giocatore su cui converge anche l’interesse dell’Inter fin dalla scorsa stagione. Un duplice richiamo che aveva convinto il giocatore della conclusione della sua esperienza alla Fiorentina al termine della scorsa stagione, ma il cambio di proprietà – con il disimpegno dei fratelli Della Valle e l’approdo degli italoamaricani capeggiati da Commisso – aveva fatto saltare il banco, generando il malumore dell’attaccante.

PREZZO – Una situazione che aveva raggiunto l’apice nella trasferta a New York, in cui Chiesa sembrava un separato in casa. Poi la presa di posizione della proprietà e l’inizio della nuova annata avevano livellato tutto. Chiesa è un elemento che vale tra i 60 e i 70 milioni, cifra che potrebbe rispondere alla definizione di «cifra giusta» accennata da Commisso e che è nelle possibilità di Juventus e Inter.