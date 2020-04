Commissione medica FIGC, conclusa riunione: Gravina ribadisce obiettivi

La Commissione medica della FIGC si è confrontata oggi in video conferenza. Secondo quanto rivelato dal sito di “Sky Sport”, il presidente federale Gabriele Gravina ha ribadito qual è l’obiettivo primario

RIUNIONE – “Si è tenuta oggi in video conferenza la riunione della Commissione medica federale, presieduta dal prof. Paolo Zeppilli, per l’analisi e la definizione di un protocollo di garanzia per il mondo del calcio in merito alla ripresa dell’attività sportiva. Gabriele Gravina ha indicato l’obiettivo della Federazione che è quello di tutelare la salute degli atleti, degli arbitri, dei componenti degli staff e di tutti gli addetti ai lavori”.

POSIZIONE – “Il presidente federale ha sottolineato come il calcio abbia esigenze straordinarie dovute all’impatto economico che genera e alla grande esposizione mediatica, da cui derivano grandi responsabilità per i datori di lavoro (le società). L’esatta definizione dei pericoli, quindi, serve a individuare le priorità e a limitare i rischi potenziali”.

Fonte: sport.sky.it