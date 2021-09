Comitato Tecnico Scientifico, aumentata la capienza degli stadi al 75%

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera. Da ottobre la capienza massima negli stadi sarà portata al 75%, con green pass e mascherina obbligatori.

NUOVE DISPOSIZIONI – Sulla base dell’evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dei progressi della campagna vaccinale, il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l’OK per una graduale riapertura degli stadi fino al 75% della capienza a partire da ottobre. Questo per quanto riguarda gli stadi all’aperto. Per i palazzetti al chiuso, la capienza passa al 50%. Rimane l’obbligo di green pass e mascherina chirurgica per gli spettatori durante tutte le fasi degli eventi. Il Cts raccomanda che vengano utilizzati tutti i settori dello stadio per evitare assembramenti in alcune zone e che ci sia vigilanza sul rispetto totale delle disposizioni.

Fonte: lastampa.it