Come può un 3-0 passare per un risultato bugiardo? L’Inter-Milan degli altri

Inter-Milan è terminata 3-0. Match a senso unico a San Siro ma non per tutti. Tra risultato bugiardo e gol annullato a Bennacer, è passato in secondo piano una cosa: il dominio nerazzurro

ALTRO FILM − Inter-Milan 3-0, oggettivamente un risultato senza storia, eppure c’è chi ha costruito un day-after dalla narrazione piuttosto sterile e inverosimile. Dal risultato bugiardo passando alla decisione scorretta sul gol annullato, la letteratura post Inter-Milan ha raccontato praticamente un altro film. Partendo dal risultato, netto e perentorio, il tutto si è voluto ricondurre alla sfortuna e al mancato gol di Bennacer. E’ passata completamente in secondo piano la perfetta prestazione dell’Inter che ha dominato il Milan sia tatticamente che tecnicamente. Il primo gol di Lautaro Martinez, arrivato dopo ben 18 tocchi (compreso Handanovic), è stata la vera fotografia del match di San Siro. Un match in mano all’Inter dal primo all’ultimo minuto contro un Milan confusionario e pericoloso più per inerzia e nervi che per idee e filosofia di gioco. Kafkiana, dulcis in fundo, tutta la discussione intorno al gol non convalidato da Mariani ad Ismael Bennacer. Polemiche e discussioni inutili e insensate nonostante esista un regolamento chiarissimo ed evidente (pagina 85 e 145).