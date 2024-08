Il comandante Inzaghi guida la sua Inter: una parola d’ordine!

Oggi la prima conferenza di Inzaghi alla vigilia di Genoa-Inter. I nerazzurri, campioni d’Italia, domani ospiti allo stadio Marassi.

MENO UNO – Vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Ma se ti chiami Inter è un dovere, se non un obbligo riprovarci. Domani alle 18.30, la Beneamata riprenderà i battenti della nuova Serie A 2024-25, con l’obiettivo di difendere il titolo stravinto meritatamente appena tre mesi fa. I nerazzurri saranno ospiti allo stadio Marassi di Genova contro un Genoa abbastanza rivoluzionato soprattutto in attacco. Gilardino non potrà più affidarsi al tandem della scorsa stagione, quello composto da Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, e in attesa dei nuovi rinforzi cercherà di mettere in difficoltà l’Inter con l’ex Milan Messias in coppia con Vitinha. Dall’altro lato, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di quattro uomini, ma ha disposizione l’arsenale titolare dell’ultimo scudetto.

Nuova stagione, nuovi obiettivi: l’Inter e Inzaghi a -1 dall’esordio

OBIETTIVO – Oggi, il protagonista sarà Simone Inzaghi, che a partire dalle 14 parlerà dalla sala stampa del BPER Training Centre per presentare la prima partita ufficiale della stagione. Il tecnico nerazzurro è apparso già carico e determinato nelle precedenti uscite davanti ai microfoni, ribadendo la volontà dell’Inter di non fermarsi alla vittoria del ventesimo scudetto, ma di continuare questo ciclo vincente. Pensiero condiviso anche da alcuni senatori come Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Se lo scorso anno, l’obiettivo era la seconda stella, quest’anno la parola d’ordine è: non avere rimpianti. Ergo: l’Inter non deve porsi limiti, ci sono cinque competizioni in ballo e l’intento è quello di andare il più avanti possibile senza guardarsi indietro.