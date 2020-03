Colombo: “Un obiettivo: entro 30 giugno conclusi campionati e coppe”

La “Gazzetta dello Sport” ha intervistato Alberto Colombo, segretario delle Leghe Europee di calcio, che ha parlato del caos calendari.

TUTTI A TERMINE – «Campionati e coppe vanno portati a completamento. Assolutamente. Tutti. Campionato, Champions ed Europa League. Entro il 30 giugno, come dice la risoluzione. Il posticipo dell’Euro ci mette nella condizione di farlo, dando respiro al calendario. Non sappiamo quando potremo ricominciare. E quindi dovremo sviluppare diversi scenari».

SCADENZA GIUGNO – «Se davvero è possibile chiudere tutto entro il 30 giugno? Nessuna lega ha parlato di luglio (Gravina in realtà lo ha ipotizzato)».

ATTENZIONE PER LA SERIE A – «La situazione italiana è peggiore? Come Leghe Europee abbiamo un’attenzione totale per l’Italia e cercheremo di aiutarla. Le difficoltà dipendono dal fatto che ha cominciato prima, ma l’obiettivo è uguale per tutti e l’Italia ha partecipato a tutte le riunioni di coordinamento».

SOLUZIONI STRAORDINARIE – «Giocare il campionato anche di mercoledì e le coppe anche di domenica? La risoluzione stabilisce totale flessibilità sull’utilizzo eventuale di tutte le date possibili entro fine giugno, sia da parte delle Leghe sia dell’Uefa. Ma forse non è stato chiaro un concetto. Totale flessibilità significa dare la possibilità alle leghe di giocare normalmente nei weekend ma anche durante i turni infrasettimanali dedicati alle Coppe. Allo stesso modo, le coppe si potranno giocare sia durante la settimana sia nel weekend in contemporanea alle giornate di campionato. Si tratta di un’emergenza, una soluzione straordinaria a breve termine. E soltanto eventuale. Se il calendario consentirà di giocare nei giorni canonici, se ripartiremo presto, non sarà neanche presa in considerazione. Comunque finirà qui. Si cercherà di evitare sempre la contemporaneità d’orario tra campionato e coppe, come da Memorandum of Understanding Leghe-Uefa. Speriamo che, nel caso, sia possibile».

Fonte: Fabio Licari – La Gazzetta dello Sport