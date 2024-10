Il collezionista Acerbi si prepara a Roma-Inter: nuovo obiettivo!

Francesco Acerbi si prepara a Roma-Inter, sfida in programma domani sera. Rivale inedito per il centrale nerazzurro.

NUOVO AVVERSARIO – Al collezionista Acerbi, manca in effetti uno scalpo ucraino: domani è l’occasione giusta per arricchire la sua vasta e prestigiosa collezione. Roma-Inter infatti sarà anche la sfida nella sfida tra Artem Dovbyk, gigante di quasi uno e novanta, contro Acerbi. Il nuovo attaccante giallorosso, già quattro gol all’attivo tra tutte le competizioni, sarà il prossimo avversario che si troverà di fronte il centrale 36enne. Un duello niente male e sicuramente inedito per l’ex difensore della Lazio, che di attaccanti forti e fisici ne sa qualcosa. Quest’anno si è già messo in tasca nientepopodimeno che sua maestà Erling Braut Haaland. Ora un nuovo avversario. I precedenti sono a favore del difensore dell’Inter.

Acerbi sfida Dovbyk: avversario nuovo in Roma-Inter

PRECEDENTI ILLUSTRI – Domani all’Olimpico, nuova sfida nella sfida: Acerbi vs Dovbyk. Di grandi bomber e corazzieri di razza, il campione d’Italia nerazzurro e campione d’Europa con l’Italia ne sa appunto abbastanza. Dopo aver sistemato Haaland in ben due occasioni: la prima volta a Istanbul e successivamente a settembre all’Etihad, Acerbi ha infatti sistemato e messosi nel taschino i vari Olivier Giroud (6 derby da avversario, 0 gol e 6 vittorie nerazzurre), Romelu Lukaku e Victor Osimhen. A proposito di Roma, lo scorso anno Acerbi si sbarazzò del “traditore” Lukaku sia a San Siro che all’Olimpico: due partite, zero gol e zero verso Yann Sommer per il belga, oggi al Napoli.