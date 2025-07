Clausola Thuram in scadenza tra poche ore! I prossimi scenari per l’Inter

La clausola rescissoria di Thuram va in scadenza a mezzanotte. L’attaccante dell’Inter ha tuttora una clausola bella consistente.

SCADENZA CLAUSOLA – In casa Inter, il nodo clausola non pende solamente su Denzel Dumfries ma anche su Marcus Thuram. Ma a differenza dell’esterno olandese, le tempistiche sono nettamente diverse. Infatti, come riferisce Matteo Moretto, direttamente dal canale YouTube di Fabrizio Romano, oggi a mezzanotte scade la clausola dell’attaccante francese da 85 milioni di euro. Di conseguenza, da domani il destino del giocatore figlio d’arte sarà interamente in mano all’Inter.

Ecco quanto raccontato da Moretto: «Non c’è una trattativa in corso o un club interessato ma voglio soffermarmi su un dettaglio che c’è sul contratto di Thuram: oggi a mezzanotte scade ufficialmente la clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Quindi a partire da domani non sarà più padrone del proprio destino, ma chi vorrà Thuram dovrà trattare solamente con l’Inter per trovare eventualmente un accordo economico per acquistare l’attaccante francese».

Ma sul francese non c’è comunque nessuna sirena e nessuna allarme di mercato, come ribadito anche ieri, Tikus non si muoverà da Milano e sarà un giocatore nerazzurro anche per la prossima stagione. Intanto, c’è un summit in corso tra Cristian Chivu e la dirigenza interista in sede su Viale della Liberazione.