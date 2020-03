Cile, Sanchez e Vidal in quarantena per paura del contagio – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la decisione del governo cileno di mettere in quarantena Alexis Sanchez, dell’Inter, e Arturo Vidal, del Barcellona. Le autorità vogliono ridurre all’osso le possibilità di un contagio dall’Europa. Coinvolti, con molta probabilità anche Gary Medel del Bologna ed Erick Pulgar della Fiorentina

ANSIA – Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono in quarantena. Al rientro in Cile, per preparare le due gare di qualificazione ai mondiali contro Uruguay (26 marzo) e Colombia (31 marzo), i due fuoriclasse di Inter e Barcellona sono stati messi in isolamento preventivo. Niente panico per adesso, ma il ministro della Sanità cileno, Jaime Manalich, non vuole correre rischi: “Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus“. Lo riporta “La Gazzetta dello Sport”, sottolineando come anche Gary Medel, ex Inter ora al Bologna, ed Erick Pulgar, della Fiorentina, siano a rischio quarantena. La volontà è quella di scongiurare ogni ipotesi di contagio da Covid-19. Seguiranno aggiornamenti, ma la paura dell’epidemia ha da tempo attraversato l’Atlantico.

Fonte: La Gazzetta dello Sport