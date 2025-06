Chivu reclama leggerezza: i primi allenamenti all’Inter con uno schema fisso – Sky

I primi allenamenti di Chivu all’Inter portano a gran voce due parole: leggerezza e spensieratezza. Applicato uno schema.

LEGGEREZZA – Il nuovo corso dell’Inter di Chivu è iniziato da circa una settimana. Lunedì scorso il primo allenamento ad Appiano Gentile, poi mercoledì la partenza verso Los Angeles in vista del Mondiale per Club e ieri sera la presentazione ufficiale davanti alla stampa. Insomma, queste sono state le tre tappe fondamentali del ritorno di Cristian in nerazzurro. E non più nelle vesti da giocatore o allenatore della Primavera, bensì come nuovo capo allenatore della Prima squadra. Negli studi di Sky Sport 24, Matteo Barzaghi, oltre a commentare la presentazione in conferenza stampa di ieri, ha parlato anche del modus operandi attuale di Chivu con i giocatori nerazzurri. L’ex tecnico del Parma sta puntando sulla spensieratezza e sulla leggerezza in vista di questo Mondiale per Club. Serve liberare un po’ la testa dopo la disfatta di Monaco di Baviera in finale di Champions League. Ecco cos’ha raccontato il collega: «Chivu, da quanto mi hanno detto, per quanto riguarda gli allenamenti, ha puntato sulla spensieratezza. Lavori in mattinata e primo pomeriggio, poi serata libera. Con la leggerezza e la spensieratezza per andare oltre alla disfatta di Monaco».