Chivu: «Toccate corde sensibili! C’è un segreto per andare avanti»

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro l’Urawa al Mondiale per Club.

REMARE – Archiviata la vittoria contro l’Urawa nella seconda giornata del Mondiale per club, in conferenza stampa a Seattle ha parlato ancora Cristian Chivu. L’allenatore ha commentato la sua prima vittoria sulla panchina dell’Inter. Queste le sue parole: «Qui stiamo toccando qualche corda sensibile per metterci alle spalle le cose negative. Mi ha fatto piacere vedere l’orgoglio, ma anche la reazione in queste due partite al Mondiale. C’è energia e ambizione. Il segreto per superare le difficoltà è quello di remare tutti nella stessa direzione e di restare sulla stessa barca. Carboni? Commosso per lui, lo conosco molto bene. Tornava in campo dopo otto mesi, ha vissuto il buio fatto di incertezze dopo essersi rotto il crociato».