Chivu: «Speciale giocare al Rose Bowl! Inter, onorare il torneo»

Chivu parla della prima partita dell’Inter, che si terrà al Rose Bowl di Pasadena. La Beneamata affronterà il Monterrey. Il commento del tecnico nerazzurro.

COMPETIZIONE SPECIALE – Sbarcati a Los Angeles, l’Inter è stata intercettata dai colleghi americani di CGTN Sports. A parlare il tecnico nerazzurro Cristian Chivu. L’allenatore rumeno ha risposto con convinzione e motivazione sulla competizione che la Beneamata è chiamata ad affrontare. Queste le sue parole: «In realtà è una competizione, è qualcosa di speciale, non è solo lo stadio Rose Bowl come sappiamo, è qualcosa di speciale non solo per gli americani ma per tutti e sì, è un peccato che giochiamo solo una partita, ma siamo comunque felici di essere qui domani. Dobbiamo muoverci molto quindi, sappiamo che le strutture qui sono molto buone sappiamo che questa è una competizione importante per la FIFA e vogliamo onorarla in modo migliore». Già da oggi l’Inter inizierà i propri lavori in America per presentarsi al meglio in vista dell’esordio contro il Monterrey in programma il 18 alle 3 italiane. Ieri, diramata anche la lista dei giocatori convocati per il Mondiale per Club. Primo grande impegno per il nuovo allenatore arrivato dal Parma. La Beneamata dovrà immediatamente risalire la china dopo il brutto KO in finale di Champions League.