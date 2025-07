Chivu in sede: incontro di mercato per l’Inter? I punti sul tavolo!

Cristian Chivu è appena arrivato in Viale della Liberazione, sede dell’Inter, per un incontro con la dirigenza nerazzurra. I possibili temi sul tavolo.

IL PUNTO – Cristian Chivu è arrivato nella sede dell’Inter per discutere di presente e futuro con la società nerazzurra. Nel caotico scenario attuale, in cui il clima nello spogliatoio si è fatto pesante dopo lo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, ciò di cui si ha bisogno è ricostruire quell’armonia di fondo che ha fatto da base dei successi dei nerazzurri. Per questo motivo, il tecnico rumeno e la dirigenza si siederanno a un tavolo per trattare sia della questione tecnica sia del profilo del mercato, ricercando soluzioni adeguate ai vari dossier che sono chiamati ad affrontare. L’allenatore è appena arrivato con la sua macchina.

Cosa parleranno Chivu e l’Inter nell’incontro in corso?

MERCATO – Questo si tratta del primo vero incontro di mercato e di programmazione tra l’Inter e Chivu. Infatti, subito dopo l’arrivo del tecnico rumeno, la Beneamata è volata negli States per disputare il Mondiale per Club. Ecco perché mancava ancora un summit per programmare le prossime mosse dei nerazzurri. L’Inter ha già chiuso tre colpi, Sucic, Luis Henrique e Bonny, e adesso lavora anche sul fronte uscite. Oltre a Calhanoglu, occhio alla pista Asllani-Real Betis.