Chivu, il secondo ritorno all’Inter da allenatore! Si riparte

L’Inter riparte da Cristian Chivu. Nel pomeriggio di oggi è arrivata l’ufficialità: nei prossimo giorni la luce verde per la spedizione negli Usa per il primo impegno stagionale.

RITORNO – Cristian Chivu è pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dell’Inter. Dopo aver vestito la maglia nerazzurra da calciatore e dopo un lungo percorso nel settore giovanile, culminato con la vittoria dello scudetto Primavera nel 2022, il tecnico romeno torna alla guida del club questa volta nel ruolo più prestigioso: l’allenatore della prima squadra. Per Chivu si tratta di un ritorno carico di significato. Dopo essere cresciuto a livello tecnico e gestionale tra Under 14, 17 e Primavera, il club gli ha affidato una missione importante: dare continuità al lavoro di Simone Inzaghi e affrontare le sfide di una stagione intensa, a partire dal Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Inter, Chivu cura i dettagli! L’inizio è corretto

DETTAGLI – Conosciuto per il suo rigore tattico e la sua attenzione ai dettagli, Chivu avrà il compito di gestire uno spogliatoio ricco di talento e ambizione. Ma allo stesso tempo rialzarlo dopo una stagione complicata. La dirigenza gli garantisce fiducia, riconoscendo la sua profonda conoscenza dell’ambiente e la sua crescita costante come allenatore. Ora l’Inter riparte da lui, da un volto familiare che conosce il peso della maglia e il valore della vittoria. Per Chivu è il momento della verità.