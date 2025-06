Chivu, in corso il secondo allenamento! Staff da completare: si attende il vice – Sky

Chivu è entrato nel vivo della sua nuova avventura sulla panchina dell’Inter. Questa mattina è tornato ad Appiano Gentile per il secondo giorno consecutivo di lavoro sul campo, in corso in questi minuti. Intanto in dirigenza prosegue la valutazione di quello che sarà il nuovo vice da affiancare al tecnico rumeno.

STAFF DA COMPLETARE – Dopo l’annuncio ufficiale, ieri Cristian Chivu ha diretto il primo allenamento da allenatore dell’Inter, con i giocatori a disposizione. L’obiettivo è chiaro: preparare al meglio la squadra in vista del Mondiale per Club, appuntamento di prestigio e crocevia ideale tra la stagione appena conclusa e quella che verrà. Dal punto di vista tecnico-tattico, Chivu inizierà a “plasmare” la squadra sulla base delle idee condivise con la dirigenza, ma allo stesso tempo c’è da completare il puzzle dello staff. Il tassello più importante da inserire è quello del viceallenatore, ruolo al momento ancora vacante. In queste ore il club sta valutando il profilo giusto dopo il “no” di Walter Samuel e Martusciello che resta un po’ ancora defilato. La scelta dovrà però essere formalizzata al più presto, perché il tempo stringe: mercoledì è prevista la partenza della squadra per gli Stati Uniti.

Chivu a lavoro con lo staff a disposizione

SECONDO GIORNO – Nel frattempo Chivu può già contare su figure chiave come il confermato match analyst Mario Cecchi, il preparatore dei portieri Alessandro Spinelli (affiancato daOrlandoni) e Angelo Palombo, suo stretto collaboratore già ai tempi del Parma. Ma il completamento dello staff è una priorità assoluta per affrontare al meglio il primo grande banco di prova stagionale. Il nuovo ciclo è appena iniziato, e all’Inter c’è voglia di affrontarlo con determinazione, equilibrio e coesione.