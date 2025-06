Chivu saluta Parma: «Pagina importante nel mio cuore, grazie!»

Per Chivu le porte dell’Inter stanno per spalancarsi. Dopo essere stato protagonista in nerazzurro prima da giocatore, con la storica conquista del Triplete nel 2010, e poi come allenatore della Primavera, ora il tecnico rumeno è pronto per la sfida più grande della sua carriera: guidare la prima squadra dell’Inter. Di seguito il saluto al Parma dopo la rescissione consensuale del contratto. Le sue parole pubblicate sul suo profilo Instagram.

IL SALUTO – Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Cristian Chivu ha ufficialmente chiuso la sua parentesi al Parma. Un saluto carico di gratitudine e significato, che sancisce la fine della sua prima esperienza da allenatore in Serie A, durata appena 13 partite ma sufficiente per lasciare un segno e guadagnarsi la fiducia di un club di primissimo livello: «Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!». Il passaggio da Parma a Milano è ormai questione di ore. Dopo la risoluzione del contratto con il club emiliano, attesa nella giornata di lunedì, Chivu sarà ufficialmente annunciato come nuovo allenatore nerazzurro. Già nel pomeriggio, a meno di sorprese, è previsto il primo allenamento ad Appiano Gentile, dove troverà i calciatori non impegnati con le rispettive nazionali. Poi, mercoledì, la partenza per gli Stati Uniti per il debutto al Mondiale per Club.

Chivu via da Parma, presto ufficiale all’Inter!

ATTESO COMUNICATO – Il saluto a Parma segna la fine di un capitolo importante per Chivu, ma soprattutto l’inizio di una nuova avventura carica di attese. L’Inter ha scelto di affidarsi a un volto familiare, a un tecnico giovane ma determinato, che conosce l’ambiente e porta con sé valori di appartenenza, lavoro e umiltà. Ora tocca a lui ripagare questa fiducia, scrivendo un’altra pagina da ricordare.