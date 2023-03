Chivu: «Ho rifiutato offerta dalla Romania, mio obiettivo la Serie A»

Cristian Chivu lo scorso anno ha vinto lo Scudetto Primavera con l’Inter al primo colpo e quest’anno sta disputando una stagione più travagliata. Il tecnico rumeno ha parlato del suo futuro ai microfoni di Romania Potens

FUTURO − Dopo le parole del suo agente (vedi articolo), ha parlato anche Chivu in merito al suo futuro: «Ho ricevuto tanti inviti dalla Federazione. Ma sono stato un giocatore e voglio rimanere ancora a contatto con il campo. Non voglio un lavoro di ufficio. Voglio avere successo in Italia, voglio restare qui. Ho ricevuto offerte dalla Romania negli ultimi anni, ma ho rifiutato, ho iniziato un viaggio qui all’Inter. C’erano offerte più o meno concrete, più o meno ufficiali, ma ho rifiutato. Il primo obiettivo è la Serie A, poi si vedrà».