Chivu, quando l’annuncio ufficiale con l’Inter? C’è il giorno – Sky

Chivu presto verrà annunciato ufficialmente dall’Inter. Il tecnico rumeno ha firmato con la Beneamata, ma dell’annuncio bisogna aspettare ancora qualche ora. Le ultime sul successore di Simone Inzaghi.

MANCA SOLO L’ANNUNCIO UFFICIALE – Cristian Chivu è praticamente un nuovo allenatore dell’Inter, anche se ancora manca il comunicato da parte del club nerazzurro. Il tecnico rumeno ha firmato due anni di contratto, ma per l’ufficialità definitiva bisogna attendere ancora qualche ora. Come riferisce Alessandro Sugoni, l’allenatore appena risolverà le ultime questioni burocratiche con il Parma, verrà annunciato sui canali ufficiali dell’Inter. Queste le parole dell’esperto di calciomercato per Sky Sport 24: «Non c’è ancora l’ufficialità perché deve risolvere qualche cosa a livello burocratico con il Parma, ma l’aspettiamo già entro lunedì». Chivu proprio lunedì è atteso a Parma per risolvere queste questioni.

SUCCESSORE – Chivu prenderà il posto di Simone Inzaghi, che dopo quattro anni, ha deciso di lasciare Milano e l’Italia per iniziare la sua avventura in Arabia Saudita sulla panchina dell’Al-Hilal. Inzaghi, così come la Beneamata, sarà al Mondiale per Club negli Stati Uniti. A tal proposito, l’Inter partirà alla volta degli States giorno 11. Il 18 poi arriverà l’esordio contro il Monterrey. Nel proprio girone, i nerazzurri dovranno affrontare anche River Plate e Urawa Red Diamonds. Chivu inizierà i lavori a partire da lunedì.