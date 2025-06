Chivu pronto alla firma con l’Inter: incontro in sede con Marotta e la dirigenza

È il giorno di Cristian Chivu all’Inter. Dopo l’incontro positivo di ieri in centro a Milano, la giornata odierna è quella della firma ufficiale sul contratto che lo legherà alla panchina nerazzurra per le prossime due stagioni.

TUTTI IN SEDE – Alle ore 9.35, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è arrivato nella sede del club, in Viale della Liberazione, per presiedere all’incontro decisivo con l’ex difensore rumeno. Poco dopo, alle 10.00, è stato lo stesso Chivu a fare il suo ingresso nella sede, sorridente e apparso sereno davanti ai presenti. L’allenatore, reduce da una seconda parte di stagione positiva alla guida del Parma, è ora pronto a raccogliere una delle sfide più importanti della sua carriera, succedendo a Simone Inzaghi, ufficialmente separatosi dall’Inter nei giorni scorsi. Chivu porterà con sé uno staff rinnovato ma in continuità con la filosofia nerazzurra, con l’obiettivo di proseguire un percorso anche nella nuova era targata Oaktree. Intorno le 10:30 l’arrivo anche di Piero Ausilio: a breve il vertice decisivo per mettere la firma sul nuovo contratto.

Chivu, firma e ufficialità attese in giornata

NUOVO CORSO – La firma sul contratto, attesa nelle prossime ore, sancirà ufficialmente il ritorno di Chivu all’Inter, questa volta come guida della prima squadra. Dopo il no del Como per Cesc Fabregas e l’esplorazione di altri profili, la dirigenza ha deciso di puntare su un uomo di casa, stimato e già ben inserito nella struttura tecnica. L’annuncio ufficiale è previsto entro la giornata di oggi. Con Chivu in panchina, si aprirà così una nuova fase del progetto Inter, all’insegna della continuità e della valorizzazione dei giovani.