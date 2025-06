IN – Chivu pronto per l’annuncio! Marotta e Ausilio lasciano la sede

L’Inter ha deciso: sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore della prima squadra nerazzurra per la stagione 2025-2026. Appena concluso l’incontro di questa mattina, con Marotta e Ausilio che hanno appena lasciato la sede, mentre il tecnico rumeno ancora no. Presto l’ufficialità del nuovo allenatore nerazzurro.

TUTTO FATTO – L’Inter ha scelto l’ex calciatore e allenatore della Primavera, ora reduce dall’esperienza sulla panchina del Parma, come profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico. L’ultimo incontro definitivo si è svolto questa mattina in Viale della Liberazione e si è concluso proprio in questi minuti. Un confronto definito positivo da entrambe le parti, che hanno trovato l’intesa totale sul nuovo progetto tecnico che prenderà forma a partire dalla stagione 2025-2026. Cristian Chivu è ancora presente negli uffici dell’Inter, ma l’incontro con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e il resto dello staff dirigenziale è ormai terminato.

Chivu presto all’Inter! Presto l’ufficialità

MINUTI DECISIVI – Si lavora agli ultimi dettagli, ma il più è fatto: Chivu si legherà all’Inter con un contratto biennale, con scadenza nel 2027. Restano da definire soltanto alcune formalità burocratiche con il Parma, club con cui Chivu ha chiuso l’ultima stagione centrando la salvezza in Serie A. Nessun ostacolo vero e proprio, solo passaggi tecnici che dovrebbero essere risolti nelle prossime ore. Una volta chiuso anche questo tassello, l’annuncio ufficiale potrà arrivare, già in serata o al massimo nel weekend.