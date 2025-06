Chivu programma mercato e lavoro con l’Inter! Due date per l’annuncio – CdS

Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico rumeno, reduce dall’esperienza sulla panchina del Parma, è pronto a iniziare una nuova avventura in nerazzurro, legandosi con un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due date per il possibile annuncio. Intanto prepara e programma la nuova stagione insieme alla dirigenza.

PRESTO UFFICIALE – L’ufficialità può arrivare oggi, al più tardi lunedì. Ma la sostanza non cambia: Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo l’incontro conviviale di giovedì sera con i dirigenti Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, utile per tracciare le prime linee guida del nuovo corso, la giornata di ieri ha rappresentato una vera e propria full immersion per Chivu, che ha passato diverse ore nella sede dell’Inter in viale della Liberazione per definire i dettagli della nuova stagione. L’accordo è totale, ma manca la ratifica ufficiale per motivi burocratici. Il contratto del tecnico con il Parma è in fase di risoluzione, mentre l’Inter attende di registrare il suo nuovo allenatore in anticipo rispetto alla data di inizio ufficiale della nuova stagione, il 1° luglio. Una formalità, ma necessaria per completare il passaggio e dare il via all’era Chivu.

SUBITO A LAVORO – Il nuovo allenatore inizierà già lunedì a lavorare alla Pinetina, nonostante l’assenza di alcuni nazionali e giocatori infortunati. L’obiettivo è preparare al meglio il debutto nel Mondiale per Club, appuntamento che l’Inter vuole affrontare con ambizioni di vittoria. Nel frattempo si va definendo anche lo staff che accompagnerà Chivu. Tra le certezze c’è Palumbo, con lui al Parma, e Marco Cecchi, storico collaboratore di Simone Inzaghi, che ha scelto di non seguirlo in Arabia Saudita, garantendo una preziosa continuità all’interno dello spogliatoio. Un dettaglio tutt’altro che secondario, visto che, almeno inizialmente, l’Inter manterrà l’ossatura tattica del recente passato: avanti con il 3-5-2, con possibili accorgimenti nei ritmi e nei principi di gioco.

Sucic subito titolare nell’Inter di Chivu

PIANO GIOVANI – Importante sarà anche la scelta del nuovo preparatore atletico, soprattutto se Chivu vorrà alzare il pressing e l’intensità. Intanto il mercato inizia a muoversi: tra i primi colpi c’è Luka Sucic, talento croato classe 2002, che potrebbe sin da subito trovare spazio tra i titolari, in un’ottica di ringiovanimento della rosa. In prospettiva, il ruolo di Mkhitaryan potrebbe ridursi, lasciando campo ai giovani. Un segnale chiaro: l’Inter riparte da Chivu, con idee chiare e ambizioni intatte.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno