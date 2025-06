Chivu: «Pareggiato la loro intensità. Esposito? Che dire, tanta roba!»

Chivu parla della partita dell’Inter contro il River Plate, vinta per 2-0. Poi elogio a Pio Esposito, che all’esordio da titolare ha pure segnato.

PARTITA VERA – Le parole di Cristian Chivu a Sport Mediaset dopo Inter-River Plate: «Partita vera e questo mi fa piacere, siamo stati in grado di ribaltarla, nonostante la sofferenza del primo loro ci ha sorpresi. Arrivavano con una forza importante, nella ripresa siamo calati anche noi a pareggiare quell’intensità e quel carattere. Abbiamo trovato qualità nel palleggio andando in verticale e l’abbiamo portata a casa superando il turno. Questo era l’obiettivo».

SUL PEZZO – Sempre Chivu ad elogiare il gruppo: «Sono contento per loro perché non è semplice fare un ritiro così lungo, stare sempre sul pezzo e recuperare energie fisiche e mentali. Vogliono andare avanti e cerchiamo di avere una prestazione dominante. L’hanno fatta oggi e sono felice per tutti quanti».

PIO ESPOSITO – Infine, Chivu sul ragazzo del 2005: «Pio ha lavorato per tutti, io sono contento per lui e la squadra è contenta per lui. Sono contento per quello che è riuscito a trasmettere tutto il gruppo. Da chi in campo, dai subentrati e da chi è rimasto fuori. L’applauso è scattato ma ormai è un’abitudine, giusto che poi lui offra la cena a tutta la squadra. Tanta roba segnare alla prima gara con l’Inter da titolare».