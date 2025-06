Chivu verso la panchina dell’Inter: dal Parma un segnale inequivocabile – Sky

Chivu verso la panchina dell’Inter. Il tecnico rumeno, dopo la breve esperienza in Emilia dove ha contribuito alla salvezza dei ducali, sarà l’erede di Simone Inzaghi.

CHIVU ALLENATORE INTER – Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo allenatore della Beneamata. Cristian Chivu è nettamente in pole e presto ci sarà la fumata bianca per diventare l’erede di Simone Inzaghi. Gianluca Di Marzio ha lanciato su X un’altra notizia non banale: «Inter, il Parma ha autorizzato Chivu e il suo agente a trattare con i nerazzurri. Parma che può ora iniziare a contattare altri allenatori». A differenza del Como, il Parma ha concesso all’Inter la possibilità di andare a trattare con il rumeno e l’agente Pietro Chiodi. Di conseguenza, presto, si arriverà una volta per tutte alla soluzione definitiva. Il rumeno, ex interista sia da giocatore che da allenatore della Primavera, diventerà la nuova guida tecnica in panchina.

Il Parma autorizza Chivu per l’Inter: la panchina dei nerazzurri è vicinissima!

PANCHINA AD UN PASSO – Si sta materializzando dunque il ritorno di Chivu all’Inter e stavolta nella veste più importante, ossia da allenatore. Il rumeno diventerà il primo allenatore nerazzurro dopo la storica cavalcata del Triplete del 2010. Javier Zanetti, capitano di quella squadra, fa oggi il vicepresidente. Per Beppe Marotta si tratta del primo allenatore straniero in oltre 40 anni di carriera da dirigente.