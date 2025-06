Chivu, missione Mondiale al via così come la sua terza vita all’Inter – CdS

Ieri è partita ufficialmente l’era di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. L’allenatore rumeno, ufficializzato nel pomeriggio, ha svolto anche il primo allenamento ad Appiano Gentile. Domani si parte negli USA per disputare il Mondiale per Club.

AL VIA – La terza vita di Chivu all’Inter è ufficialmente partita ieri. Giornatina frenetica per l’allenatore rumeno, che prende la successione da Simone Inzaghi. Dopo essersi recato in mattinata a Parma per rescindere il contratto con i ducali, all’ora di pranzo era già ad Appiano Gentile. Qui saluto e pranzo insieme al suo nuovo club. Tra i dirigenti presenti Beppe Marotta, Javier Zanetti e Dario Baccin. Mancava solo Piero Ausilio. Poi alle 16 è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club interista, con le prime parole dello stesso Chivu e intorno alle 16.30 il rumeno ha guidato il suo primo allenamento da allenatore dell’Inter.

Chivu ha lavorato con un’Inter ridotta all’osso: oggi i primi rientri

GRUPPO RIDOTTO – Chivu si è ritrovato un gruppo piuttosto ridotto, visti i tanti giocatori impegnati in nazionale. Presenti ad Appiano Yann Sommer, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, Valentin Carboni e i portieri. Hanno lavorato a parte i tre acciaccati Hakan Calhanoglu, Yann Aurel Bisseck e Pio Esposito. Nelle prossime ore ritorneranno alcuni nazionali, come quelli italiani. Mentre il resto della comitiva si unirà negli States, tra cui Lautaro Martinez. Domani alle 11 la partenza per l’America.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno