Chivu e Marotta presentano l’Inter 2025-2026: oggi conferenza stampa

Chivu e Marotta daranno il via alla stagione 2025-2026 dell’Inter. Oggi è prevista la conferenza stampa di presentazione, da Appiano Gentile. Inter-News.it seguirà l’evento.

SI RICOMINCIA – L’Inter 2025-2025 si è radunata sabato 26 luglio ad Appiano Gentile, ma da oggi lunedì 28 inizia il vero ritiro per la nuova stagione. Nel già rinominato BPER Training Centre, meglio noto come Appiano Gentile, c’è oggi un appuntamento speciale per Cristian Chivu e Giuseppe Marotta: la presentazione della nuova stagione. Alle ore 14, al centro sportivo interista, sarà il presidente e CEO Sport a dare il “calcio d’inizio” al 2025-2026, con l’introduzione al nuovo anno che lo vede per la seconda volta con la doppia nomina. A seguire, il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Chivu e Marotta, oggi conferenza stampa di avvio 2025-2026 dell’Inter

LE ATTIVITÀ – Come di consueto, Inter-News.it seguirà con il LIVE testuale la conferenza stampa di Chivu e Marotta. Sarà uno dei tanti appuntamenti in attesa del via ufficiale della nuova stagione, previsto per lunedì 25 agosto alle ore 20.45 a San Siro con il debutto ufficiale in Serie A contro il Torino. Per arrivare a quel giorno, l’Inter di Chivu disputerà tre amichevoli (ecco le rivali) a cominciare dal primo test in famiglia in assoluto contro la neonata squadra Under-23 di mister Stefano Vecchi, in programma domenica 3 agosto.