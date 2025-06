Chivu: «Loro puliti, noi qui per trovare soluzioni. Esposito? Tempo»

Chivu parla della partita di questa sera tra Inter e Urawa Red Diamonds. L’allenatore nerazzurro ha anche accennato a Esposito.

URAWA RED DIAMONDS – Cristian Chivu, intercettato anche da Sport Mediaset, ha presentato in questo modo la partita di questa sera dell’Inter contro i giapponesi: «È una fase a gironi bisogna fare punti per finire nelle prime due e vogliamo passare il turno, che è il nostro obiettivo. Dobbiamo essere la miglior versione nostra per portarla a casa. È una squadra molto ordinata tatticamente, la cultura del paese rispecchia un po’ quello che fanno loro in campo. Sono puliti tecnicamente, poi hanno qualche straniero tra sudamericani, nordamericani o europei che aumentano il livello tecnico di questa squadra».

GRUPPO GIOVANE – Poi Chivu sul gruppo nerazzurro: «Noi siamo qua per trovare soluzioni, abbiamo un gruppo di ragazzi giovani, un gruppo che si mette a disposizione, che cerca di fare del meglio e di dare risposte importanti».

ESPOSITO – Infine, Chivu si esprime sul giovane Francesco Pio classe 2005, che oggi troverà spazio: «Pio ha avuto questo problema al ginocchio, sono due giorni che si allena in gruppo, bisogna dargli tempo per essere al top dal punto di vista mentale. Anche lui viene da una stagione lunga, ma sicuramente lo vedremo in campo».