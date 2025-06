Chivu tra interismo, responsabilità e carattere: le chiavi della nuova Inter

Una buona dose di gentilezza, un carattere fermo e risoluto e le idee chiare su cosa ha da offrire all’Inter. Cristian Chivu nella sua conferenza stampa di presentazione parla poco di tattica, ma tanto di mente: ecco come si delinea il profilo del nuovo allenatore nerazzurro.

PRESENTAZIONE – La cornice di Los Angeles rende insolita, ma al contempo piuttosto particolare, la presentazione di Cristian Chivu di fronte ai media. Dopo l’annuncio ufficiale e le poche dichiarazioni pronunciate all’arrivo in California, dove l’Inter soggiorna da meno di una settimana per via del Mondiale per Club, nella serata di ieri il nuovo allenatore nerazzurro ha finalmente avuto modo di parlare alla stampa. Dalla conferenza, aperta dal presidente Giuseppe Marotta, si ricavano una serie di parole chiave che aiutano a costruire il profilo del tecnico e a intuire quella che sarà la sua filosofia alla guida dell’Inter.

I focus della presentazione di Chivu: ecco il profilo del nuovo allenatore dell’Inter

LE CHIAVI – Dalla «sorpresa» per la chiamata della società nerazzurra, al senso di responsabilità per un ruolo tanto prestigioso quanto oneroso; dall’interismo, ormai insito nel suo DNA da ben tredici anni, al carattere maturato e dimostrato nel corso della sua carriera da calciatore e, poi, da allenatore. Facendo un sunto della conferenza stampa di presentazione, è questo quello che Chivu ha da offrire alla sua nuova squadra. E, certamente, non è poco. Il mister rumeno, infatti, sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a smentire lo scetticismo delle ultime settimane, di fronte alla scelta di un club prestigioso come l’Inter di puntare su un profilo ancora non del tutto maturo professionalmente.