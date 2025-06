Chivu: «Inter, ritrovati gli stimoli! Saremo la versione migliore»

In vista dell’esordio di questa notte contro il Monterrey, in collegamento con Sportmediaset ha parlato anche Cristian Chivu. Il nuovo allenatore dell’Inter si è espresso così sulla nuova competizione.

ESORDIO – A poche ore dall’esordio al Mondiale per Club, Sportmediaset ha intervistato in esclusiva Cristian Chivu. Il nuovo allenatore dell’Inter, ha risposto così direttamente dal Rose Bowl Stadium di Los Angeles: «Storia qui? L’emozione, la voglia di partecipare a una competizione che è inedita per tutti. Ha il suo fascino, la stagione non è ancora conclusa. Si concluderà in questa competizione, noi cercheremo di fare nel nostro meglio, cercheremo di portare avanti quella che è stata l’identità dell’Inter in questi anni, cercheremo di essere all’altezza di una competizione importante come questa. Bilancio? Sono due giorni che abbiamo la squadra al competo, quelli che erano in nazionale hanno avuto qualche giorno di riposo in più, gli altri invece avevano staccato qualche giorno appena finito la finale a Monaco».

Chivu, un mix tra innovazione e tradizione in campo

SISTEMA – Chivu poi, si sofferma sulla sua nuova identità di gioco: «Abbiamo cercato di ritrovare stimoli, la risposta dei ragazzi è stata meravigliosa, nonostante qualche cicatrice sia rimasta per quello che è accaduto a maggio. Però si va avanti, vogliamo competere ovunque, non possiamo perdere il percorso fatto. Dovremo essere all’altezza. Modulo? Si guarda troppo ai numeri, ai sistemi! Cerchremo di essere una squadra fluida, che tiene i principi e magari cerca di cambiare qualcosa. Quello fatto negli ultimi anni è stato fatto bene, aggiungeremo qualche principio in più ma non dovremo perdere quello che hanno fatto in questi anni. Luis Henrique? Sono appena arrivati, mi fa piacere vederli, Luis ha avuto qualche giorno in più di vacanza, adesso sta piano piano acquisendo anche la condizione. Petar è un nazionale, che ne ha fatte di partite ed è più pronto fisicamente».