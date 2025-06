Chivu-Inter, fumata bianca in arrivo: incontro per chiudere! – Sky

CI SIAMO – Cristian Chivu verso la panchina dell’Inter: ormai, ci siamo! Dopo aver ottenuto l’OK dal Parma per andare a trattare, ora Chivu è atteso per incontrare il club nerazzurro e chiudere una volta per tutte la questione allenatore. L’allenatore rumeno sarà l’erede di Simone Inzaghi, che da poche ore è diventato ufficialmente l’allenatore dell’Al-Hilal, tanto da lasciare anche le prime dichiarazioni ufficiali alla tv ufficiale del club saudita. La Beneamata era stata già informata dal Como per Cesc Fabregas e quindi andrà sul rumeno. Presto la fumata bianca e l’annuncio.

CI SIAMO! – Cristian Chivu presto sarà il prossimo allenatore dell’Inter, che sta lavorando per ottenere subito il via libera dal Parma e andare a firmare con la Beneamata. Il rumeno rientra alla base. Non solo come giocatore, dove ha vinto tutto dal 2007 al 2014 tra cui il clamoroso Triplete del 2010, ma poi come allenatore della Primavera. L’allenatore aveva al Parma un’opzione di rinnovo per un anno, ma la squadra ducale non metterà i bastoni tra le ruote. Lui il candidato per sostituire Inzaghi.