Chivu-Inter a un passo: durata contratto definita e firma programmata!

Oggi pomeriggio è arrivata la svolta per l’Inter: il nuovo allenatore sarà Cristian Chivu. La trattativa è praticamente agli sgoccioli, con anche gli ultimi dettagli del contratto definiti.

RECAP – Il posto vacante sulla panchina dell’Inter, lasciato da Simone Inzaghi, sta per essere colmato: il nome scelto dalla dirigenza nerazzurra è quello di Cristian Chivu. Dopo aver messo da parte l’idea Cesc Fabregas, praticamente blindato dal Como, Piero Ausilio ha virato su quella che è stata definita da qualche giorno la “seconda scelta”. Nel caldo pomeriggio del 5 giugno, quindi, è avvenuto l’affondo per ottenere il sì dal Parma e dal tecnico rumeno. Adesso, che sono stati definiti anche i dettagli del contratto e della firma, ci sono davvero sempre meno incertezze: Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter.

L’Inter preme l’acceleratore per Chivu: svelata la durata sul contratto e le tempistiche per la firma!

I DETTAGLI – L’Inter e Chivu, come spiega SportMediaset, sono giunti a un accordo: si parla, infatti, di un biennale. In arrivo per l’allenatore rumeno, che porterà la squadra in America per il Mondiale per Club a brevissimo, un contratto di due anni, quindi. Chivu, che ha messo da parte il progetto di prolungare col Parma, si trova adesso a Milano. Attesa adesso, dunque, la firma sul contratto, che dovrebbe esserci già domani, con la conseguente ufficialità. Non resta che continuare a monitorare il traffico nella sede Viale della Liberazione, cuore pulsante delle trattative interiste in questi giorni.