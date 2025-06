Chivu-Inter, accordo definito! Ma attesa per l’ufficialità: il motivo

Cristian Chivu e l’Inter sono pronti a iniziare la propria avventura insieme. Per l’ufficialità bisogna però attendere una data.

LA SITUAZIONE – Definito il passaggio di Cristian Chivu all’Inter. Le parti hanno trovato l’accordo per formalizzare la propria intesa, ma l’ufficialità del nuovo allenatore nerazzurro non arriverà prima dell’inizio della prossima settimana. Il classe 1980 dovrà, infatti, prima rescindere il suo contratto con il Parma, dato il contratto in essere con i ducali fino al 30 giugno. Come riferito da Sky Sport, in questo momento il rumeno sta registrando alcuni contenuti destinati ai social dell’Inter, negli uffici del Club, ma l’ufficialità non ci sarà appunto oggi.

Chivu, esordio in panchina in occasione di Inter-Monterrey

PRIMA SFIDA – Il primo impegno di Chivu da tecnico dell’Inter sarà il Mondiale per Club. La partenza per gli Stati Uniti è prevista per mercoledì 11 giugno. Il suo esordio sulla panchina nerazzurra avverrà mercoledì 18 giugno contro il CF Monterrey. L’impegno contro i messicani e i successivi contro River Plate e Urawa Red Diamonds rappresenteranno le prime occasioni per prendere coscienza del possibile volto dell’Inter di Chivu. Con l’auspicio di poter togliersi anche delle soddisfazioni nel corso del torneo, il primo grande evento internazionale che il rumeno vivrà da allenatore.