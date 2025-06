Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Monterrey-Inter: l’orario

Chivu protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Monterrey-Inter. La Fifa ha appena comunicato l’orario della prima conferenza di vigilia dell’allenatore rumeno.

ORARIO DELLA PRIMA CONFERENZA DI VIGILIA DI PARTITA – La nuova Inter di Cristian Chivu è attesa dall’esordio contro il Monterrey al Mondiale per Club. La partita è in programma tra domani e mercoledì notte alle 3 italiane. Oggi giornata di vigilia, nella quale – come di consueto – sono in programma una serie di appuntamenti. Il primo, da non perdere (per chi riuscirà visto l’orario), è la conferenza stampa di Chivu, prevista all’1.15 italiane (le 16.15 locali). Non si tratta della prima uscita tra i media per Chivu, visto che sabato sera ha tenuto la conferenza stampa di presentazione.

