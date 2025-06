Chivu: ‘Ho sempre voglia di migliorarmi!’ Dalla tesi 2020 all’Inter – TS

Cristian Chivu, a distanza di cinque anni dalla tesi con cui otteneva il patentino di allenatore a Coverciano, diventa allenatore dell’Inter. Oggi i primi lavori ad Appiano Gentile, una volta rescisso il contratto con il Parma.

TESI – Oggi il Chivu day: ottenuta la rescissione con il Parma, nel pomeriggio, intorno alle 16, varcherà nuovamente i cancelli di Appiano Gentile per ricominciare la sua esperienza all’Inter da primo allenatore. Tuttosport, nella sua edizione mattutina, ripercorre un po’ quella che è stata la tesi che ha portato il tecnico rumeno ad ottenere il patentino da allenatore Uefa Pro in quel di Coverciano. Ecco come recitava l’introduzione: «Vivo ogni giornata come se fosse “la Giornata!”. Ho voglia di portare avanti la mia passione, imparare cose nuove, uscire dalla mia zona confort, insegnare, educare ed aiutare gli altri a migliorarsi. Ho un bisogno constante di nuovi stimoli, di sfide e di trovare la via per raggiungere i miei obiettivi. In sostanza, ho sempre voglia di migliorarmi. Inoltre, possiedo l’ambizione per superare ogni difficoltà e mettermi costantemente in gioco partendo da quello che è la mia idea di calcio, ciò che ho imparato, vissuto o che mi è stato insegnato».

Il programma dell’Inter di Chivu: mercoledì si parte

PROGRAMMA – Come detto in precedenza, alle 16, l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per cominciare i lavori in vista del Mondiale per Club. Lo staff di Chivu dovrà fare a meno di diversi giocatori impegnati con le proprie nazionali. Gli italiani ritorneranno però già da domani. La partenza per gli Stati Uniti è in programma per mercoledì alle 11 del mattino. Il 18 l’esordio contro il Monterrey.

