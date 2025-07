Chivu ha fatto una sola vera richiesta all’Inter: si farà all-in – TS

Chivu ha fatto una sola vera richiesta all’Inter sul mercato, che adesso sta cercando di mettere su un bel gruzzoletto per affondare definitivamente il colpo.

L’OBIETTIVO NUMERO UNO – Inutile nascondersi, l’Inter infatti non lo sta facendo. Prima Beppe Marotta, ieri Javier Zanetti: l’Inter vuole Giovanni Leoni. Il mondo nerazzurro è convinto che il classe 2006 possa ripercorrere il cammino già effettuato da Alessandro Bastoni, quindi passare da Parma prima di arrivare all’Inter. E qui crescere e consacrarsi come uno dei giocatori più forti del ruolo in Europa. Cristian Chivu, scrive Tuttosport, ha fatto una sola richiesta di mercato all’Inter: ossia prendere Leoni dal Parma. E Viale della Liberazione, da qui alla fine del mercato, cercherà di accontentarlo. La richiesta dei ducali però è molto alta: 40 milioni di euro. Ma la Beneamata confida sui buoni rapporti instaurati in questi anni tra Beppe Marotta e Federico Cherubini per abbassare le pretese, magari chiudendo l’operazione sui 30 milioni con l’aggiunta di una contropartita.

Come arrivare a Leoni? L’Inter ha il piano e Chivu spera

TESORETTO – Per arrivare a comunque a tale cifra, l’Inter dovrà necessariamente crearsi un tesoretto. Questo arriverà dalle cessioni. Domani potrebbe essere il giorno dell’approdo di Sebastiano Esposito al Cagliari, operazione che potrebbe fruttare 7 milioni più una percentuale sulla rivendita, il tutto in attesa di capire come evolveranno le schermaglie con il Bruges per Aleksander Stankovic. Ma non solo. Ci sono ancora in uscita quattro giocatori: Asllani, Palacios, Buchanan e Taremi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino