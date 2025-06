Chivu: «Esposito? Intelligenza tattica! Inter, spirito importante»

Chivu nella conferenza stampa post partita di Inter-River Plate ha commentato il risultato e la prestazione. Poi qualche parola su Pio Esposito.

CONFERENZA CHIVU – Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa rispondendo alle domande dei colleghi.

È nata l’Inter di Chivu o sbagliamo?

Non iniziamo con queste cose, basta solo dire Chivulismo. Non è iniziata niente, è una partita fatta bene, fatta di carattere. Nonostante un primo tempo dove siamo rimasti un po’ sorpresi dalla loro ferocia e aggressione, forse siamo stati un po’ impreparati, ma l’abbiamo risolta nella ripresa alzando il livello di tutto. Siamo bravi, intelligenti e grandi giocatori. Abbiamo difeso bene, abbiamo cercato di andare a uomo, ma direi che abbiamo fatto una partita ottima sotto tutti i punti di vista. Non solo siamo riusciti a pareggiare quello che loro proponevano ma anche aggiungere del nostro.

Chivu, come gestire il boom di Pio Esposito?

Con calma, cerchiamo di non fare qualche errore fatto in passato. Non dimentichiamoci che è un 2005 e ha tanti margini di miglioramento. Sono contento per lui, si è calato in una partita molto vera, è stato all’altezza. Il gol è il premio di quello che ha fatto. A 18 anni ha scelto di andare in un’altra categoria, di sperimentare il gioco degli adulti, ha fatto due grandi stagioni allo Spezia crescendo e maturando molto. Sono convinto che lui è consapevole di tutto questo. Bisogna continuare a fare il lavoro, lui pronto a rimanere con i piedi per terra e a continuare.

Uno appena arrivato ha fatto assist, un giovane ha segnato. Quelli di esperienza corrono come pazzi. Vede fiducia in questa squadra?

Visto che siamo 14 giorni qua e i ragazzi rispondono con queste prestazioni, se siamo qua vogliamo provare ad arrivare fino in fondo, accettando anche il cambio della metodologia di un nuovo staff. Io sono contento ma è tutto merito loro, cercano sempre di arrivare preparati alla partita, di aggiungere qualcosa in più. A partire da Yann a chi non ha avuto la possibilità di subentrare. Siamo un gruppo di 22-23 giocatori che si sono calati al massimo. Vedo uno spirito importante, tanta voglia di fare bene.

Chivu, per giorni abbiamo confrontato Mastantuono a qualche altro giocatore. Lei ha detto ieri Di Maria e aveva ragione. Pio Esposito a chi somiglia? Toni, Vieri?

Io l’ho conosciuto da piccolo e ora è il doppio di me. Non faccio paragoni, è forte, intelligente, non solo bravo in area di rigore. Fa piacere perché la sua intelligenza calcistica la fa vedere sempre, ma è una cosa di famiglia. Tutti e tre i giocatori sono buoni giocatori. Complimenti al padre e alla madre. Possono giocare insieme. Oggi un pensiero l’ho fatto, ma Pio non ne aveva più. Il terzo non si sa mai, ma sono giovani e hanno possibilità di giocare assieme.