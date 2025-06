Chivu l’erede di Inzaghi all’Inter: oggi si chiude! Ci sono 2 basi – CdS

Chivu raccoglierà l’eredità di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Niente per Cesc Fabregas, rimasto bloccato dal muro perentorio del Como. Ieri incontro in serata in centro tra la dirigenza interista e l’allenatore rumeno. Oggi le firme.

EREDE – Il successore di Inzaghi sulla panchina dell’Inter sarà Cristian Chivu. L’allenatore rumeno, che in Serie A conta appena 13 panchine (3 vittorie, 3 sconfitte e 7 pareggi), è stato scelto dalla dirigenza nerazzurra dopo il no a più riprese del Como per Cesc Fabregas. Ieri, la nota della società lariana e le nuove parole del presidente Suwarso in aeroporto hanno chiuso definitivamente la porta. Fabregas, scuro in volto, come lo stesso Piero Ausilio rientrante anche lui da Londra, non hanno spiccicato parola. Nel pomeriggio, poi l’Inter ha svoltato per andare a riportare a casa Chivu. L’allenatore rumeno firmerà un biennale: oggi l’ultimo incontro e le firme sul contratto.

Chivu all’Inter: dalla continuità tattica alla conoscenza dell’ambiente

LE BASI – L’Inter, dunque, dopo l’addio di Simone Inzaghi e il no di Fabregas, è andata sul sicuro. La Beneamata è andata a prendere Chivu, che partirà da due basi: continuità tattica e conoscenza profonda dell’ambiente nerazzurro. D’altronde, il rumeno ha sia vinto da calciatore all’Inter, che poi da allenatore della Primavera. Quanto alla continuità tattica, il suo Parma ha svoltato dopo il passaggio al 3-5-2, guarda caso contro l’Inter nella famosa rimonta da 0-2 a 2-2. Da Inzaghi, si manterrà il tattico Checchi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno