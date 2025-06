Chivu Day, oggi l’annuncio come allenatore dell’Inter? Il programma

Parte oggi il Chivu Day, ossia la giornata dedicata intera a Cristian Chivu che dovrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Ecco cosa prevede il programma odierno. Il rumeno si prepara a ritornare alla base.

ALLENATORE IN ARRIVO – Cresce l’attesa per capire chi sarà una volta per tutte l’allenatore dell’Inter, dopo l’addio di Simone Inzaghi. Cristian Chivu è nettamente in pole e dopo l’incontro di ieri sera in centro, oggi ne è previsto un altro: quello decisivo che metterà nero su bianco il suo ritorno in nerazzurro. Il rumeno firmerà un contratto biennale e da lunedì ritornerà ufficialmente ad Appiano Gentile per avviare i primi allenamenti. Mercoledì 11, la Beneamata partirà in direzione Stati Uniti, visto che il 18 ci sarà il debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey. Ecco cosa prevede la giornata di oggi: ossia il Chivu day.

Il Chivu day che porterà il rumeno a diventare l’allenatore dell’Inter

IL PROGRAMMA – Chivu si trova già a Milano. Ieri ha incontrato la dirigenza nerazzurra, capitanata dal presidente Beppe Marotta e da Piero Ausilio e Dario Baccin, rispettivamente Direttore Sportivo e vice DS. Durante il summit di ieri si è parlato anche di mercato e di come ci si muoverà per rinforzare la rosa. Oggi il rumeno è atteso in sede insieme al suo agente Pietro Chiodi. Si discuterà del contratto e si porranno le firme. Possibile anche l’annuncio nel pomeriggio, con tanto di comunicato ufficiale.