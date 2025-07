Chivu, così ha gestito caso Calhanoglu e sfogo Lautaro Martinez – TS

Chivu allenatore ma anche psicanalista. Il tecnico rumeno, in nemmeno un mese, ne ha già viste tantissime. E dopo Inter-Fluminense ha provato a gestire anche il caso Calhanoglu e lo sfogo duro di Lautaro Martinez.

ESPERIENZA – Insomma, nemmeno un mese sulla panchina dell’Inter, e già Cristian Chivu ne ha viste tante. L’allenatore rumeno, con appena 13 presenze in campionato, si è visto catapultare dalla tranquilla Parma al “casino” Inter. Tutto sommato buon Mondiale per Club per lui, visto il poco lavoro a disposizione, e poi anche la gestione del caso Calhanoglu e dello sfogo di Lautaro Martinez. Tuttosport ha fatto una ricostruzione in merito a questa doppia gestione. In primis, Chivu lo ha voluto fare senza l’ausilio della società. Il rumeno, che di esperienza ne ha da vendere, lo ha fatto da solo.

Tutti a rapporto di Chivu: l’Inter dallo psicanalista rumeno

GESTIONE – Chivu ha prima parlato in conferenza stampa, appellandosi a tutta la squadra e dicendogli di remare tutti nella stessa direzione. Poi successivamente, prima di ripartire da Charlotte per le vacanze, ha voluto riunire tutti. Faccia a faccia tra i contendenti, sfoghi e verità da sputare fuori. Una seduta di psicanalisi per un uomo che ha vissuto spogliatoi elettrici e top come quelli di Ajax, Inter e Roma. A fine luglio, ci sarà il raduno ad Appiano Gentile. E lì vorrà vedere sia risposte dai presenti che dal mercato della dirigenza.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini