Chivu, conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell’Inter: il giorno e l’ora

L’Inter fissa la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Cristian Chivu: ecco tutti i dettagli su come e quando seguirla.

PRIME PAROLE – L’ufficialità della scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter è arrivata solo qualche giorno fa, dopo il repentino addio di Simone Inzaghi. Giusto il tempo di una breve conoscenza. Poi l’ex tecnico del Parma ha subito fatto i bagagli per partire insieme al suo nuovo gruppo di calciatori alla volta dell’America. Proprio lì inizierà il cammino nerazzurro del mister rumeno, che dovrà affrontare il primo scoglio del Mondiale per Club. Da parte di Chivu sono arrivate solo poche dichiarazioni, subito dopo l’ufficialità. Manca ancora la consueta conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, che è stata appena fissata.

Fissata la conferenza stampa di presentazione di Chivu: ecco quando e a che ora parlerà il nuovo allenatore dell’Inter

I DETTAGLI – La conferenza stampa di presentazione di Chivu ci sarà, ma non in Italia come di norma accade. Il Mondiale per Club, che inizierà negli USA la prossima settimana, cambia tutti i piani. L’Inter farà conoscere ai propri tifosi il nuovo allenatore a Los Angeles, dove sta effettuando le sedute di allenamenti in questi giorni. A lanciare la notizia è Sky Sport, che fornisce tutti i dettagli sull’evento tutto da seguire. La conferenza stampa di presentazione di Chivu si svolgerà domani – sabato 14 giugno 2025 – alle ore 23.00 italiane. Sarà proprio Sky Sport a garantirne la visione, trasmettendola in live.