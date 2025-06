Chivu, oggi conferenza stampa di presentazione all’Inter: come e dove seguirla!

Oggi la conferenza stampa di presentazione di Chivu. Il nuovo allenatore dell’Inter verrà presentato direttamente da Los Angeles alle 23.15 ore italiane. Ecco come e dove seguirla.

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE – Oggi la conferenza stampa di presentazione di Cristian Chivu. In seconda serata, alle 23.15 ore italiane, il club nerazzurro, direttamente da Los Angeles, presenterà il suo nuovo allenatore. Chivu è subentrato a Simone Inzaghi e lunedì, oltre a svolgere il suo primo allenamento ad Appiano Gentile, è stato annunciato dal sito ufficiale interista. Giornata speciale per Chivu, che alle 23.15 (14.15 locali), parlerà per la prima volta davanti alla sala stampa. L’evento si può seguire in diretta su Inter TV, inter.it, sul canale YouTube del Club e sull’app ufficiale. Ma non solo, la conferenza stampa di Chivu in TV verrà trasmessa anche da Sky Sport 24. E la redazione di Inter-News.it vi accompagnerà all’evento. Infatti, noi seguiremo la live della conferenza stampa di presentazione del nuovo mister in maniera testuale.

La conferenza stampa di Chivu

