Chivu cambia volto dell’Inter: a centrocampo chi giocherà? Solo uno intoccabile – CdS

Chivu è pronto a ridisegnare l’Inter partendo dal modulo: il nuovo tecnico nerazzurro studia un inedito 3-4-2-1, che archivia di fatto il consolidato 3-5-2 targato Simone Inzaghi. Una scelta che impatterà in modo profondo non solo sull’assetto offensivo, ma anche sulla struttura del centrocampo, che sarà chiamato a garantire equilibrio.

COME CAMBIA – Il centrocampo, da sempre punto di forza dell’Inter, subirà quindi un’evoluzione. Il vecchio trio formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan aveva trovato una sintonia quasi automatica, ma nel nuovo disegno tattico ci sarà spazio per soli due centrocampisti centrali, più responsabilizzati e soprattutto più esposti a livello fisico e tattico. Per questo motivo Chivu sta valutando attentamente la “coppia” ideale che possa garantire corsa, resistenza, visione di gioco e, al contempo, capacità di contenere le ripartenze avversarie. Nicolò Barella sarà il punto fermo da cui ripartire. Il vicecapitano incarna alla perfezione le qualità richieste nel nuovo sistema: intensità, recupero palla, qualità in fase di possesso e capacità di inserirsi in avanti. La situazione è diversa per Hakan Calhanoglu, teoricamente titolare, ma la cui permanenza è ancora in bilico. In caso di conferma, il turco dovrà adattarsi a un ruolo più esposto, senza la consueta protezione delle due mezzali, come avveniva con Inzaghi. Chivu vuole un Calhanoglu al top fisicamente, lasciandosi alle spalle i problemi muscolari della scorsa stagione.

Inter, a centrocampo tante caratteristiche di qualità

ALTRI IN ROSA – L’alternativa più intrigante arriva dal mercato: si tratta del croato Luka Sucic, talento in arrivo dal Salisburgo, già abituato a giocare in un centrocampo a due con la nazionale e dotato di personalità, tecnica e visione. Il giovane rappresenta il futuro ma anche una soluzione concreta già per il presente. In questo nuovo contesto torneranno utili anche Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski, che potranno alternarsi nelle rotazioni o agire più avanti come trequartisti, offrendo dinamismo e capacità di cucitura tra i reparti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia