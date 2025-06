Chivu: «Calhanoglu un leader! Pio Esposito? Motivato e sul pezzo»

Chivu ha parlato sia di Calhanoglu che di Esposito. L’allenatore dell’Inter non ha dubbi sulla professionalità del turco.

ESPOSITO – A Dazn, Cristian Chivu ha parlato così di Francesco Pio Esposito: «Pio l’ho conosciuto ragazzino, nell’U14, aveva 13 anni e mezzo e siamo cresciuti insieme si può dire. Poi ho avuto il piacere di allenarlo in Primavera dove è diventato il mio capitano e ha fatto anche la differenza a fine stagione, ha fatto la differenza da capitano. Poi ha giocato in Serie B dove è maturato calcisticamente e umanamente. Mi fa piacere rivederlo, lo vedo sempre motivato e sul pezzo. Sono due giorni che si allena, torna dal piccolo problema al collaterale, io non vedo l’ora di vederlo in campo».

CALHANOGLU – Poi Chivu su Calhanoglu e le continue voci su un forte interesse del Galatasaray sul turco: «È uno dei leader di questo gruppo e si vede. Anche se non è in campo, il suo modo di fare, di essere nel gruppo mi fa piacere perché è sempre coinvolto. È un po’ preoccupato per l’infortunio, sta cercando di riprendersi al meglio. Per quanto riguarda il mercato non ho avuto modo di parlare con lui e non so cosa sia vero o no, ma quello che vedo è che la sua massima partecipazione nel gruppo e nel Torneo. Sta cercando di recuperare prima possibile per mettersi a disposizione della squadra».