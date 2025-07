Chivu: «Bonny? Mi aspetto quello che mi aspetto da Lautaro Martinez e Thuram!»

Chivu ha commentato l’arrivo di Bonny dal Parma. I due presto ritorneranno a lavorare insieme. Il francese si aggiunge a Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco.

ASPETTATIVA VERSO BONNY – Cristian Chivu ha parlato diverse cose nel post partita di Inter-Fluminense, commentando anche le parole di Lautaro Martinez nei confronti di Hakan Calhanoglu. Allo stesso tempo, nella parte conclusiva della conferenza stampa di Charlotte, ha detto la sua anche su Yann-Ange Bonny. Il ragazzo è sbarcato a Milano ieri e in mattinata ha fatto le visite mediche all’Humanitas di Rozzano. Questo l’intervento di Chivu: «Sono arrivato qua e pensavo di parlare della partita, invece, ci troviamo a parlare di altre cose. Io di Bonny mi aspetto quello che mi aspetto da Lautaro Martinez, quello che mi aspetto da Thuram. Dare il massimo e avere la motivazione e l’ambizione di raggiungere gli obiettivi». I due si potranno riabbracciare appena l’Inter ricomincerà i lavori a fine mese, intorno al 23 luglio. L’allenatore rumeno ha lavorato con l’attaccante francese per quattro mesi a Parma, centrando la salvezza. Nella sua prima stagione in massima serie, Bonny ha chiuso realizzando sei gol e quattro assist. Il francese, una volta conclusa la sua giornata, ritornerà ad Ibiza per le ferie.