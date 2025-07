Chivu da Appiano Gentile alla sede dell’Inter: avvenuto altro blitz

Cristian Chivu vuole partecipare attivamente alla costruzione della nuova Inter: dopo il secondo giorno di pre-ritiro ad Appiano Gentile, l’allenatore rumeno ha avuto anche l’occasione di fare un salto alla sede dell’Inter.

NUOVO BLITZ – Insomma, Chivu è più che parte attiva nella costruzione della nuova Inter, che partirà ufficialmente sabato 26 con il primo giorno di raduno ufficiale. Il tecnico nerazzurro, dopo aver lavorato con i giocatori infortunati nella palestra di Appiano Gentile, si è poi recato nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione. Non si tratta del primo blitz di questo mese per il neo-allenatore della formazione vice campione d’Europa. Già ad inizio luglio, il tecnico aveva fatto visita per ben due volte la sede. Quello di oggi è stato un blitz per programmare le prossime tappe del ritiro e probabilmente anche per discutere di mercato. La Beneamata ha ancora due questioni aperte per quanto riguarda il calciomercato in entrata: ossia Ademola Lookman e Giovanni Leoni.

MOVIMENTI – Chivu in sede all’Inter significa quindi anche mercato. Oltre alle entrate, la Beneamata lavora alle uscite. Ha salutato già Aleksandar Stankovic e Valentin Carboni e spera di fare lo stesso nei prossimi giorni con Tajon Buchanan, Sebastiano Esposito, Kristjan Asllani e Mehdi Taremi. A proposito di Buchanan, occhio al ritorno prepotente del Villarreal dalla Spagna. Il canadese ha rifiutato le avances del Sassuolo.