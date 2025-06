Oggi parte l’era Chivu, annuncio e primi lavori! Primo compito: rivitalizzare l’Inter – CdS

Oggi Chivu rescinderà col Parma e poi verrà annunciato come nuovo allenatore dell’Inter (ha già firmato). Nel pomeriggio i primi lavori ad Appiano Gentile, dove conoscerà solamente un gruppo ridotto di giocatori. Mercoledì la partenza per gli States.

CHIVU DAY – Cristian Chivu oggi verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Inter. Già in mattinata rescinderà il proprio contratto con il Parma e nel pomeriggio eseguirà i suoi primi lavori ad Appiano Gentile. Il tecnico rumeno non vuole perdere tempo, anche perché tra due giorni si partirà alla volta degli Stati Uniti e tra nove la sua nuova Inter esordirà al Mondiale per Club contro il Monterrey. Chivu ha già firmato il contratto con il club interista, manca solo l’annuncio ufficiale. Nel suo staff ritorneranno diversi ex nerazzurri come Angelo Palombo, Giovanni Martusciello, che ha lavorato da collaboratore nell’Inter di Luciano Spalletti, ma anche Stefano Rapetti, preparatore atletico durante la stagione del Triplete (qui lo staff quasi al completo).

Chivu inizia la sua terza vita all’Inter: la più importante

PRIMI COMPITI – Pomeriggio, Chivu ritroverà Appiano Gentile, luogo a lui molto caro, avendo vinto da giocatore e poi da allenatore delle giovanili. Inizialmente lavorerà con un gruppo abbastanza ridotto, causa impegni per le nazionali. Mercoledì la partenza per gli USA. Ma durante questo lasso di tempo, troverà comunque i nazionali azzurri, che oggi faranno la loro ultima partita a Reggio Emilia contro la Moldova, per poi rientrare alla base. Lautaro Martinez si aggregherà direttamente in California. Il primo compito che si chiede a Chivu è quello di rivitalizzare l’Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, accendere un gruppo che non ha ancora smaltito le scorie della disfatta in finale di Champions League (Denzel Dumfries docet).

