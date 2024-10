Chivu: «Allenatore Inter Under-23? Non direi mai di no! Trattativa in estate»

Chivu la scorsa estate ha lasciato la carica da allenatore dell’Inter Primavera per provare nuove esperienze. In estate il contatto con l’Ajax. Di questo ne ha parlato durante un suo intervento a Radio TV Serie A, dove ha anche confermato che allenerebbe una squadra Under-23 del club nerazzurro.

RITORNO IN NERAZZURRO – Cristian Chivu è ancora libero dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Inter e in particolare la Primavera. In estate i contatti con l’Ajax, ma sul possibile ritorno in nerazzurro da allenatore dell’Under-23 in Serie C aggiunge: «Io penso a tutto, ma a loro non potrei mai dire di no. Il progetto di una seconda squadra come l’Under-23 è importante, è meglio tenere i giovani a casa sotto osservazione piuttosto che mandarli altrove rischiando di perderli o bruciarli. Poi c’è anche la possibilità che si allenino in prima squadra, e questo per loro è un bene. A quell’età puoi solo che migliorare».

In estate contatti con l’Ajax per Chivu

NUOVE ESPERIENZE – Tra i temi toccati da Cristian Chivu durante il suo intervento in radio, anche quello della trattativa in estate con l’Ajax. L’ex tecnico delle giovanili dell’Inter ammette: «Trattativa con l’Ajax? Quando avevo 18 anni mi hanno preso, ho mantenuto buoni rapporti con loro. Qualche trattativa in estate c’è stata con i dirigenti. Ma l’Ajax oggi ha un nuovo allenatore».