Chivu allenatore dell’Inter: rinnovo con il Parma congelato! Le ultime

Chivu si prepara a diventare il prossimo allenatore dell’Inter. La società nerazzurra, dopo il no di Cesc Fabregas e del Como, ha deciso di virare sul rumeno.

AGGIORNAMENTI – Chivu è la prima scelta dell’Inter per sostituire Simone Inzaghi. La società nerazzurra, dopo il nulla di fatto con Fabregas e il Como, ha deciso di virare fortemente sul tecnico rumeno. Chivu stava lavorando per rinnovare con il Parma, ha congelato tutto, proprio perché sta aspettando la decisione ultima e definitiva dell’Inter. Il club sta lavorando per liberarlo e portarlo a Milano. L’ex nerazzurro sia da giocatore che da allenatore delle giovanili, dunque, si prepara a fare ritorno a casa, questa volta con il ruolo più prestigioso e importante: quello di primo allenatore della squadra maschile.

Chivu attende l’Inter, che nelle prossime ore potrebbe annunciarlo

FUMATA BIANCA IS COMING – La Beneamata sta accelerando per portare l’ex a Milano. L’allenatore, l’agente e il Parma non hanno trovato un accordo sul rinnovo, come riferisce anche Gianluigi Longari di Sportitalia. Il rumeno non vuole dire di no all’Inter. Dopo appena dieci partite di Serie A, che gli sono bastate per ottenere la salvezza in Emilia, Chivu si prepara a diventare l’allenatore dell’ultima squadra finalista di Champions League.